Олег Матыцин ответил на вопрос, выступят ли российские легкоатлеты на Играх в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин убежден, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио.

— Наши отношения с ИААФ выстраиваются конструктивно. Мы признали наши ошибки, сейчас избрано новое руководство ВФЛА, и активно идет взаимодействие по реализации плана ее восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпиаде, — сказал Матыцин на Sport Forum Live.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года. Причиной стал допинговый скандал, расследованием которого занималось Всемирное антидопинговое агентство. 9 ноября 2015-го комиссия ВАДА рекомендовала дисквалифицировать ВФЛА за систематические нарушения, связанные с применением спортсменами допинга и запрещенных методов.

В сентябре 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила срок по доработке плана по восстановлению для ВФЛА до 1 марта 2021 года.

(Олег Кошелев)