Олег Матыцин: «Отставка Юрченко не повлияет на подготовку спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Евгения Юрченко с поста президента ВФЛА. Юрченко объявил об отставке сегодня, через 4,5 месяца после назначения.

— С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА, — сказал Матыцин. — Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской легкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжелой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты.

В ближайшее время, согласно уставу ВФЛА, президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению конференции для избрания нового президента.

Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель — полное восстановление в правах российских легкоатлетов.

Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике. На данный момент тренерский штаб сборной команды России по легкой атлетике продолжает свою работу, утверждены планы подготовки сборной, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах.