Олег Матыцин: «Неоднократно обсуждали решение о приостановлении аккредитации ВФЛА с Лацискене»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на брифинге с журналистами сообщил детали приостановления действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Решение о приостановлении было принято на основе того, что в последнее время нынешнее руководство ВФЛА не приняло достаточных мер по обеспечению защиты интересов спортсменов по борьбе с допингом и не выстроила конструктивного диалога с World Athletics. Наше решение не повлечет за собой риск ухудшения положения индивидуальных атлетов в международных соревнований, не будет препятствовать планомерной организации календарей спортивных соревнований в Российской Федерации. Надеемся, это будет способствовать построению диалога с международной федерацией. Мы понимаем весь кризис сложившейся ситуации и надеемся, что данные меры приведу к позитивным результатам.

Вчера мы с ОКР сделали совместное заявление, будет создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов, которые назначены на 28 февраля. Надеюсь, что выборы пройдут в конструктивном диалоге, и что целью каждого кандидата является только защита интересов «чистых» спортсменов, обеспечение их скорейшего участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Окончательная цель — окончательное восстановление ВФЛА в World Athletic.

— Как вообще будет осуществляться переход тренеров и будет ли условный Юрий Борзаковский получать свою заплату? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Я не отвечаю за обеспечение Юрия Борзаковского, этот вопрос надо адресовать федерации. Нынешнему президиуму была дана строгая рекомендация подать в отставку. Надеюсь, его заседание состоится в самое ближайшее время. Решит ли оно судьбу всего персонала? Надеюсь, что да. Это не в компетенции министерства спорта.

— Это беспрецедентное решение станет единичным случаем или другие федерации могут лишиться своего статуса?

— Я как министр спорта не привык гадать. Сейчас у нас совершенно конкретная ситуация с ВФЛА, приняло действительно беспрецедентное решение, которое является единственно верным сегодня и позволит выйти из кризиса.

— Вы обсуждали ситуацию с в легкой атлетике с Юрием Ганусом и РУСАДА?

— Я не обсуждал это с РУСАДА, ведь министерство спорта не должно оказывать влияние на действие агентства. Я обсуждали это с тренерами, неоднократно с Марией Лацискене, с исполняющей обязанности руководителя федерации Юлией Тарасенко. Для меня достаточно информации, чтобы принять такое решение.

— Вчера в ВФЛА завершили прием документов от кандидатов на пост главы. Минспорта готово кого-то поддержать?

— Минспорта — государственный орган, и это противоречит позиции нашей организации. Мы отвечаем за развитие и конструктивный диалог с федерациями. А выборы уже зависят от делегатов, которые, надеюсь, примут взвешенное решение и выберут достойного человека на сегодняшний день. (Евгений Белоусов)

Легкая атлетика оказалась вне закона. Пока на месяц // ВФЛА закрывают. Руководство федерации уходит, бразды правления берет ОКР