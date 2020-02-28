Олег Матыцин: «Надеюсь, Юрченко будут сделаны шаги, которые обеспечат быстрое восстановление наших спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал избрание Евгения Юрченко президентом ВФЛА. Юрченко был единственным кандидатом на пост на сегодняшней внеочередной выборной конференции, которую проводила рабочая группа ОКР.

— Я хотел бы еще раз поблагодарить всех коллег из Олимпийского комитета России, представителей регионов, которые сегодня приехали, представителей РУСАДА, комиссию спортсменов, которая консолидировала все атлетическое сообщество, — заявил Матыцин. — Надеюсь, что в ближайшее время новым президентом будут сделаны шаги, которые позволят выстроить конструктивный диалог с World Athletics и обеспечат максимально быстрое восстановление наших спортсменов как участников международных стартов.

Сегодня была как никогда важна та работа, которую проделала рабочая группа Олимпийского комитета России по подготовке критериев для кандидатов. Была продемонстрирована готовность противостоять всем формам нарушений антидопингового законодательства.

Я уверен, что профессиональный и жизненный опыт Евгения Юрченко позволит ему найти правильные решения. В его команде, в президиуме федерации — настоящие профессионалы, которые имеют опыт и профессиональных спортсменов, и в управлении. При грамотном делегировании полномочий, эта команда должна решать самые сложные задачи.