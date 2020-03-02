Олег Матыцин: «Надеюсь, что новое руководство ВФЛА будет активно сотрудничать с министерством спорта»

Сегодня в министерстве спорта Российской Федерации министр спорта Олег Матыцин провел рабочую встречу с новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгением Юрченко и внеочередное заседание Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций. В ходе встречи было принято решение о восстановлении аккредитации и полномочий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Принято решение о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики, — сказал Матыцин. — Министр спорта подписал приказ. И я надеюсь, что новое руководство федерации будет активно сотрудничать с министерством спорта

Минспорт РФ в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА сложил полномочия, а в конце прошлой недели президентом Всероссийской федерации легкой атлетики был избран Евгений Юрченко. (Петр Григоренко)