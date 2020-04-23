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«Очень уж красотка». Подписчики оценили новое фото Клишиной

16:24
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.

— Человек создан для счастья, как птица для полетов, — написала Клишина в Instagram. - Согласны?

P. S. В субботу в stories будет викторина с вопросами обо мне. Посмотрим, кто из вас лучше меня знает.

В комментариях оценили фотографию Клишиной: «Сексуальная дикарка», «Очень уж красотка», Очень милая", «Дашуля зайка».

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