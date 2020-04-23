«Очень уж красотка». Подписчики оценили новое фото Клишиной
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram.
— Человек создан для счастья, как птица для полетов, — написала Клишина в Instagram. - Согласны?
P. S. В субботу в stories будет викторина с вопросами обо мне. Посмотрим, кто из вас лучше меня знает.
Человек создан для счастья, как птица для полетов ? Согласны? ? P. S. В субботу в stories будет викторина с вопросами обо мне. Посмотрим, кто из вас лучше меня знает ? ? Human is created for happiness like a bird for flight ? On Saturday stories there will be a quiz about me. Will see how well you know me. ? #всемздоровья #берегитесебя #mood #dariaklishina #instamood #happiness
В комментариях оценили фотографию Клишиной: «Сексуальная дикарка», «Очень уж красотка», Очень милая", «Дашуля зайка».