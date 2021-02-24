«Ну вы поняли». Реакция Сидоровой на недопуск на чемпионат Европы по легкой атлетике

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова лаконично прокомментировала запрет на участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

«Ну вы поняли, season is over», — написала Сидорова в Instagram.

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус и не смогут принять в чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в Польше.

Из-за дисквалификации ВФЛА за допинговые нарушения россияне с 2017 года вынуждены получать индивидуальные допуски для участия в международных турнирах в нейтральном статусе. В июле 2020 года World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов россиянам из-за несоблюдения договоренностей по делу Данилы Лысенко.

По информации ВФЛА, возможность возвращения нейтрального статуса, скорее всего, будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта.

Анжелика Сидорова — чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2014 и двукратная чемпионка Европы в помещении.