«Ну вы поняли». Реакция Сидоровой на недопуск на чемпионат Европы по легкой атлетике
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова лаконично прокомментировала запрет на участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.
«Ну вы поняли, season is over», — написала Сидорова в Instagram.
Сегодня, 24 февраля, стало известно, что российские легкоатлеты не получат нейтральный статус и не смогут принять в чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в Польше.
Из-за дисквалификации ВФЛА за допинговые нарушения россияне с 2017 года вынуждены получать индивидуальные допуски для участия в международных турнирах в нейтральном статусе. В июле 2020 года World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов россиянам из-за несоблюдения договоренностей по делу Данилы Лысенко.
По информации ВФЛА, возможность возвращения нейтрального статуса, скорее всего, будет рассмотрена на совете World Athletics 17-18 марта.
Анжелика Сидорова — чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2014 и двукратная чемпионка Европы в помещении.
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