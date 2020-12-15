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Новый президент ВФЛА готов выслушать претензии Ласицкене

10:20
Мария Ласицкене. Фото Reuters Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов рассказал, что готов встретиться с чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене, которая отметилась резкой критикой федерации при предыдущих президентах.

— Машу можно понять, я уважаю ее позицию и ее мнение, — сказал Иванов. — Я открыт для встречи с ней, как и с другими спортсменами. Но при этом понимаю, что вернуть доверие к ВФЛА можно только конкретными делами.

Ранее четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене раскритиковала идею денежных выплат легкоатлетам (золотая медаль — 180 тысяч рублей) за призовые места чемпионата России в Челябинске. Спортсменка назвала ее неадекватной.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью с Петром Ивановым читайте — здесь

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