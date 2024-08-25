Норвежец Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3000 метров

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на дистанции 3000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.

Спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут 14,55 секунды и превзошел рекорд 1996 года, установленный кенийцем Даниэлем Коменом (7 минут 20,67 секунды).

23-летний Ингебригтсен является олимпийским чемпионом 2020 года, двукратным чемпионом мира (2022 и 2023), 6-кратным чемпионом Европы на открытых стадионах и 5-кратным чемпионом европейского первенства в помещениях. Ему также принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 метров в помещении.