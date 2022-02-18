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Нигерийскую бегунью Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет за нарушение антидопинговых правил

Иван Торопцев
Корреспондент

Нигерийскую бегунью на спринтерские дистанции Блессинг Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Окагбаре сдала положительный допинг-тест на гормон роста накануне Олимпиады-2020 в Токио. Позднее выяснилось, что в анализах спортсменки, взятых 20 июня и 29 июля 2021 года, содержится эритропоэтин.

33-летняя бегунья была дисквалифицирована на 5 лет за то, что в ее крови были обнаружены запрещенные вещества, еще 5 лет дисквалификации она получила за отказ сотрудничать с AIU во время расследования по ее делу.

Источник: https://www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/other/AIU-PRESS-RELEASE-Disciplinary-Tribunal-Bans-Blessing-Okagbare-for-10-years.pdf
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