Нидбайкина выполнила нормативы на ЧМ и Олимпиаду

Российская легкоатлетка Дарья Нидбайкина выиграла Кубок Подмосковья в Жуковском. Она показала в тройном прыжке результат 14,39 м и установила личный рекорд.

Нидбайкина выполнила норматив на участие в чемпионате мира-2019 и Олимпиаде-2020 (14,20 и 14,32 соответственно).

ВФЛА с 2015 года временно лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. Тем не менее, ИААФ подтвердила ранее, что на Олимпиаде действуют правила МОК, и российские легкоатлеты могут выступить под флагом своей страны. Но принять участие в Играх они могут только имея допуск от ИААФ.