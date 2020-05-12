Вице-президент ВФЛА и врач мужской сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим отношением к пропущенным допинг-тестам. По словам специалиста, три флажка за года всегда настораживают.

— Американский спринтер Коулман и его три флажка. Хочу спросить вас как врача: насколько подозрительна история, когда спортсмен трижды за год не проходит допинг-контроль?

— Я точно знаю, что у человека уровня Коулмана, у которого есть менеджер и врачи, — три флажка за год быть не может. Не верю, что это случайность. Но если юристы нашли лазейку — нужно следовать букве закона. Пусть даже она — лазейка — такая себе.

В России тоже был случай, когда у спортсменки нашли станозолол. Она подала апелляцию в CAS — оказалось, на момент перепроверки прошло чуть больше восьми лет. А тогда максимальный срок хранения составлял не 10, а восемь лет. И ее оправдали. Допинг был, а дисквалификации нет.

— Что за спортсменка?

— Татьяна Андрианова. Так что это улица с двусторонним движением. Хотя по Коулману я никаких иллюзий не питаю.

— Три флажка — это что-то подозрительное вообще для любого спортсмена?

— Конечно.

— Просто у нас таких случаев тоже немало.

— У нас они все случайны (говорит с сарказмом). Всегда кто-то виноват. (Владимир Иванов)