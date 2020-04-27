«Не пей «ягу» и не играй в «Доту». Шубенков обратился к себе 18-летнему

Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в прямом эфире Instagram c обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым рассказал, что бы он сказал себе 18-летнему.

— Что бы я сказал себе 18-летнему? «Не пей «ягу» и в «Доту» не играй, и все будет еще лучше», — отметил Шубенков.

29-летний Сергей Шубенков — чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Европы в помещении, двукратный победитель командного чемпионата Европы.