Чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская рассказала о том, что многие западные спортсмены поддерживают россиян, и призвала искать аргументы и союзников в борьбе против санкций ВАДА.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Ольга Михайловна, как воспринимать решение исполкома ВАДА? Все было вроде бы ожидаемо.

— Никаких эмоций у меня уже нет, они были в 2016 году, когда было непонятно, что и делать. Они были в 2018-м, когда мы не смогли противопоставить что-то серьезное, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Но тогда выкрутились, назвались Олимпийскими атлетами из России. Понятно, что это игра слов. Иностранцам еще поди объясни, в чем разница. Что хотели наши оппоненты, они решили сделать сейчас. Мы были готовы к такому развитию событий, в том числе самая уязвимая категория, спортсмены.

— Что им делать?

— От увеличения числа доводов убедительность падает. Я знаю те мнения, которые звучат среди достойных спортсменов, не только таких, как господин Фуркад. Например, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова рассказывала, что американка Сандерс к ней подходила и говорила: «Мы тебе верим, ты не в одном поколении выступаешь, почему ты должна быть не под российским флагом?» То есть они сами ничего не понимают. Идет политический междусобойчик. Спортсмены должны продолжать тренироваться. Жизнь мудрее нас и выведет на правильный путь.

— Министр спорта говорит, что у нас есть серьезная аргументация. У вас веры словам ВАДА нет никакой?

— А с чем мы сравниваем? Как выглядит эталон базы? Это то, что увезено Родченковым и Соболевским? Тогда почему они не находятся на территории нашей страны? И не говорят: мол, мы никуда не убегаем, не делаем пластических операций, никаких хозяев у нас в других странах нет, мы борцы за чистоту спорта, вот доказательства нарушений. Соболевского взяли как гениального химика. Но что он делает в лаборатории Лос-Анджелеса? Ракеты в космос отправляет?

— МОК раньше был менее радикален, чем ВАДА. Сейчас Томас Бах может смягчить санкции?

— В этой возне есть элементы борьбы ВАДА с МОК. Вообще наши противники вызывают восхищение. За 20 лет создать организацию, которая всем диктует правила, в том числе олимпийскому движению! У нас сильные политические соперники. Наша задача — противопоставить аргументы, а не эмоции. И есть надежда, что помимо соперников у нас есть союзники, и было бы хорошо, если среди них найдутся тяжеловесы в мире спорта. (Дмитрий Кузнецов)