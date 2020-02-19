На выборах президента ВФЛА могут появиться новые кандидаты

В списке кандидатов на пост президента ВФЛА могут появиться новые лица. Накануне федерация опубликовала список претендентов на участие в выборах на пост главы организации и руководящие должности. Однако появилась информация, что эти списки — не окончательные и у потенциальных претендентов еще есть возможность включиться в борьбу. Разъяснения дала Александра Бриллиантова. глава юридической службы ОКР, рабочая группа которого уполномочена заниматься организацией и проведением ближайшей конференции.

— В настоящее время в ВФЛА действует Устав в редакции, утвержденной Конференцией в ноябре 2018 года, — сказала Бриллиантова. — И он не содержит положений, ограничивающих сроки выдвижения членами ВФЛА кандидатов для избрания в органы управления.

Некоторое недопонимание у кого-то может возникнуть по той причине, что ранее, еще в 2016 году, был утвержден Регламент проведения Конференций ВФЛА, один из пунктов которого устанавливает, что предложения по кандидатам на выборы в органы управления ВФЛА должны быть внесены региональными спортивными федерациями — членами ВФЛА не позднее, чем за 30 дней до проведения отчетно-выборной Конференции.

Однако данные положения Регламента применяться не могут, так как противоречат нормам Устава ВФЛА, которые не содержат подобных ограничений для выдвижения при проведении внеочередных выборных конференций ВФЛА.

Это означает возможность внесения кандидатур вплоть до начала Внеочередной выборной конференции. Разумеется, при условии соблюдении региональными федерациями — членами ВФЛА порядка выдвижения кандидатов, который установлен их уставными документами.

Так что, право заявиться у потенциальных претендентов сейчас по-прежнему в силе. (Алексей Рыбалко)