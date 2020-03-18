Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков ожидает, что нынешний год будет очень тяжелым, в том числе из-за пандемии коронавируса, с которым активно борются в России.

— Перебдеть — это хорошо. Но до абсурда доводить тоже не надо. Вот в моем городе Барнауле заболеваний пока нет. Однако зачем-то вузы уже закрыли до конца месяца. Если сейчас всех дома оставят, кому работать? — рассуждает Шубенков. — Как это повлияет на нас? Начали каждый день мерить температуру. Повесили на входе в столовую дополнительные бочонки со спиртом, чтоб руки протирали. Вчера объявили, что перенесли три первых этапа «Бриллиантовой лиги». И еще теперь нельзя выезжать за рубеж. У нас сборы всегда в Адлере. Но вот у многих — за границей. И в этой связи в апреле на адлерской базе, чувствую, будет очень весело. Народу — полно, трафик на стадионе — дикий. Будем тогда готовиться в Барнауле, что делать? Посмотрим по ситуации. Хотя уже сейчас понятно, что год веселый. (Владимир Иванов)