На Олимпиаду-2020 смогут поехать не больше 10 легкоатлетов в нейтральном статусе

Глава рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что количество спортсменов в нейтральном статусе на турнирах будет ограничено 10 человеками. В число соревнований входят и Олимпийские игры-2020. Ранее из-за отстранения ВФЛА российские атлеты вынуждены были подавать индивидуальные заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. Из-за причастности предыдущего руководства ВФЛА к делу прыгуна в высоту Данила Лысенко World Athletics приостановила процесс выдачи разрешений российским легкоатлетам.

Ранее стало известно, что ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов (из них 5 условно).

— Вторая санкция включает в себя ограничение в 10 человек нейтральных атлетов на Олимпиаде, чемпионате Европы и остальных крупных соревнованиях в этом году", — цитирует «РИА Новости» Андерсена. — Это обсуждалось в свете того, что нужно сделать, чтобы изменить культуру в России. Как вы понимаете, предыдущая система с «нейтральными» атлетами не достигла цели изменить систему в достаточной мере, поэтому мы решили найти цифру, которая бы смогла побудить необходимые изменения. В Рио была всего одна легкоатлетка, в Дохе (на чемпионате мира), кажется, 28, поэтому мы решили, что число 10 будет подходящим для этой цели.

В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать. Мы хотим таким образом подстегнуть ВФЛА, чтобы она быстрее вносила изменения в свою работу.