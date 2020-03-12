На однодневных турнирах для российских «нейтральных» легкоатлетов не будет органичений

World Athletics не будет ограничивать допуск российских легкоатлетов к однодневным международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации. Россияне смогут выступать после получения специального разрешения, однако выдача таких разрешений будет приостановлена, если ВФЛА не выплатит до 1 июля 2020 года штраф в размере 5 миллионов долларов.

Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен сообщил, что количество легкоатлетов в нейтральном статусе на крупных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионат Европы, ограничат десятью спортсменами.

Из-за причастности предыдущего руководства ВФЛА к делу прыгуна в высоту Данила Лысенко World Athletics приостановила процесс выдачи разрешений российским легкоатлетам.