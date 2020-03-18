Чемпион мира по легкой атлетике и участник Всемирных военных Игр в Ухани в октябре 2019 года Сергей Шубенков не верит, что коронавирус привезли в Китай во время соревнований американские спортсмены-военные.

— В Ухани ничего особенного я не видел. Ни каких-то больных, ни кашляющих. Праздничная атмосфера, все было дружелюбно, — отметил в интервью «СЭ» Шубенков. — А к конспирологическим теориям вообще отношусь скептически. В теорию заговора мировых правительств мне не особо верится. Жизнь — необычайно сложная штука, а тупости у людей хватает. Думаю, все как всегда банальнее. История с китайскими рынками, где куча гадов, которые в природе друг друга не встречают и вдруг вирус из одного попал в другого, что-то мутировало, а это нечто подхватил человек — кажется мне вполне разумным объяснением.

Ведь если вирус привезли в октябре, то почему вспышка произошла в январе? Он же не живет месяцами в организме. Так что не особо эта версия бьется. Хотя, в принципе, я уже вряд ли чему в этом мире удивлюсь и все может быть. Но верится с трудом. (Владимир Иванов)

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По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

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