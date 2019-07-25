На ЧМ-2019 пока могут выступить 25 легкоатлетов РФ

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что на сегодняшний день на чемпионате мира-2019 могут выступить порядка 25 спортсменов РФ. ВФЛА была временно отстранена ИААФ в ноябре 2015 года, из-за чего россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. На ЧМ-2019 спортсмены РФ могут попасть при наличии допуска к турнирам и выполнении норматива.

- На сегодняшний день выполненный норматив на чемпионат мира и допуск имеют 19 человек. И порядка 30 человек имеет допуск, из них близки к выполнению норматива еще семь человек. В принципе, теоретически в Доху могут отправиться порядка 25 российских спортсменов, - цитирует ТАСС Борзаковского. - Помимо этого у нас еще 35 спортсменов имеют норматив, но не имеют допуска.