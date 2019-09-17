На ЧМ-2019 поедут 29 российских легкоатлетов

Стала известна окончательная заявка сборной России на чемпионат мира в Дохе. В нее вошли 29 спортсменов и 24 тренера и специалиста. Квалификационный норматив выполнили 32 легкоатлета, но Тимур Моргунов (прыжок с шестом), Екатерина Старыгина (метание копья) и Владимир Панасенков (метание копья) пропускают турнир из-за травм.

Заявка выглядит следующим образом: Мария Ласицкене, Михаил Акименко, Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ирина Иванова, Алена Лутковская (прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжки в длину), Дмитрий Сорокин, Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (толкание ядра), Денис Лукьянов (метание молота), Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина, Алексей Худяков (метание диска), Илья Шкуренев (десятиборье), Яна Смердова, Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Сардана Трофимова, Федор Шутов (марафон), Полина Миллер, Ксения Аксенова (400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (400 м с барьерами), Анна Тропина, Екатерина Ивонина (3000 м с препятствиями), Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

Заявка на чемпионат мира 2019 закрылась в ночь с 16 на 17 сентября.

Сборная России из-за дисквалификации ВФЛА вынуждена подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. На ЧМ в Катаре россияне также выступят в нейтральном статусе.