На чемпионате России по легкой атлетике в Казани прошел забег роботов

Два робота пробежали 100-метровку на чемпионате России по легкой атлетике.

Один андроид вышел на старт в белой футболке, а другой — в черной. Им дали имена Снежок и Черныш. Победителем забега стал Снежок.

Ранее во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказали, что включили в программу чемпионата страны забег роботов, чтобы привлечь дополнительное внимание к легкой атлетике. Роботы, принявшие участие в 100-метровке, были изготовлены в Китае.

Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Казани 7 августа и завершится 10 августа.