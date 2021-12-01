На чемпионат мира 2022 года допустят не более 20 российских легкоатлетов

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение увеличить квоту нейтральных атлетов из России на чемпионаты мира и Европы 2022 года.

Ситуация в российской легкой атлетике была одним из пунктов повестки заседания, которое проходило с 30 ноября по 1 декабря. О решении после заседания совета заявил глава рабочей группы по восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

«Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны, — приводит ТАСС слова Андерсена. — Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов».

В 2021 году на крупнейших международных легкоатлетических стартах, в том числе на Олимпийских играх-2020 в Токио, имели право выступать не более 10 российских спортсменов.