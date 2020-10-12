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Мужчина грубо толкнул участницу пяти Олимпиад на старте Софийского марафона

12 октября 2020, 22:29
Оливера Евтич. Фото Twitter, Twitter
Оливера Евтич. Фото Twitter, Twitter

Скандальный инцидент произошел на марафоне в Софии. В забеге на 10-километровую дистанцию мужчина грубо толкнул известную сербскую бегунью Оливеру Евтич, сообщает BTV. 43-летняя спортсменка упала на землю и не смогла продолжать забег.

Прокуратура начала проверку инцидента и может завести уголовное дело.

Оливера Евтич — серебряный призер чемпионата Европы-2006 в марафоне, многократный призер чемпионатов в беге по пересеченной местности, двукратня чемпионка Европы среди молодежи. Также она принимала участие в пяти Олимпиадах подряд — с 2000 по 2016 год.

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