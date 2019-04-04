Муж Савиной отстранен за нарушение антидопинговых правил. Его жена была наказана ранее

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил об отстранении Алексея Савина, мужа и тренера российской бегуньи на средние дистанции Ксении Савиной. Его обвиняют в соучастии в нарушении антидопинговых правил.

Сама Ксения Савина была отстранена в июне из-за наличия в ее допинг-пробе запрещенного вещества или метаболитов вещества.

Крымская спортсменка Савина сменила спортивное гражданство с украинского на российское в 2014 году. На ее счету бронза чемпионата России в беге на 800 м.