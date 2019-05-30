Муллина заняла третье место на "Бриллиантовой лиге"

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Она показала результат 4 метра и 35 сантиметров.

Первое место заняла шведка Ангелика Бенгтссон (4,57). На второй позиции еще одна представительница Швеции Михаэла Мейер (4,47)

"Бриллиантовая лига"

Стокгольм (Швеция)

Прыжки с шестом

Женщины

1. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,57 м

2. Михаэла Мейер (Швеция) – 4,47

3. Ольга Муллина – 4,35

Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.