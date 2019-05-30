Муллина заняла третье место на "Бриллиантовой лиге"

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Она показала результат 4 метра и 35 сантиметров.
Первое место заняла шведка Ангелика Бенгтссон (4,57). На второй позиции еще одна представительница Швеции Михаэла Мейер (4,47)
"Бриллиантовая лига"
Стокгольм (Швеция)
Прыжки с шестом
Женщины
1. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,57 м
2. Михаэла Мейер (Швеция) – 4,47
3. Ольга Муллина – 4,35
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
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