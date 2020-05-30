Елена Исинбаева ответила на вопрос о тренерской карьере

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не собирается заниматься тренерской деятельностью.

— Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время, — цитирует Исинбаеву РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир в Instagram. — Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова. Потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность. Надо накопить желание реализоваться как тренер, потому что ты должен будешь 24 часа на 7 дней посвящать время своим ученикам. На данный момент я не готова. У меня у самой дети маленькие, хочется их сначала вырастить.

Исинбаева завершила профессиональную карьеру в августе 2016 года.