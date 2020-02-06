Московский марафон в 2020-м году пройдет 20 сентября

Стали известны даты крупнейших забегов предстоящего летнего сезона.

31 мая по улицам Москвы пройдет самый массовый забег страны — Московский полумарафон. В этом году мероприятие вновь пройдет в рамках всероссийского проекта Забег.рф. Участники пробегут дистанции 21,1 и 5 км.

Через две две недели, 14 июня, пройдет уже традиционный Красочный забег — самый яркий старт сезона. Участников ждут четыре разноцветные зоны на дистанции, более пяти тонн разноцветной краски и конкурс на самый креативный костюм. Это один из немногих стартов, где участие ценится больше результата. Дистанция: 5 километров.

18 июля на Ночном забеге тысячи участников пробегут по набережным города и финишируют внутри Большой спортивной арены Лужников в свете ярких огней. Самый романтичный старт сезона и единственный массовый забег в Москве, который проходит после захода солнца. Дистанция: 10 километров.

9 августа состоится самый массовый полумарафон Санкт-Петербурга — СПБ полумарафон «Северная столица». Участники пробегут мимо величественных достопримечательностей города. Старт и финиш состоится в самом сердце культурной столицы — на Дворцовой площади. Дистанция: 21 и 10 км.

16 августа в центре Москвы пройдёт настоящий беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями —полумарафон «Лужники». Дистанция: 21,1 км.

А 20 сентября состоится главное беговое событие страны — Московский марафон. На старт выйдут бегуны со всего мира, чтобы пробежать по уникальному маршруту в сердце Москвы и увидеть на бегу всемирноизвестные достопримечательности: небоскребы Москва-Сити, Белый дом, сталинские высотки, Большой театр, Кремль и Храм Христа Спасителя. Дистанции: 42,2 и 10 км.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Бегового сообщества.