«Монако? Я хочу остаться в Барнауле». Заявление звезды российской легкой атлетики

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков заявил, что никуда не хочет переезжать из своего родного города. По словам спортсмена, сейчас он работает на тем, чтобы ему потом не пришлось этого делать.

— Можете ли представить, что всю жизнь проживете в маленьком Барнауле?

— Что значит представить? Это в моих планах. Я так и хочу.

— А как же Монако? Хотя бы Москва.

— Сейчас я работаю над тем, чтобы потом позволить себе никуда не уезжать из Барнаула, жить здесь на хорошем уровне. Уверен, в нашем городе можно заниматься чем-нибудь интересным ровно так же, как и в Москве. Может быть, с меньшим заработком, но над ним я работаю сейчас. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я — за родной город. (Владимир Иванов)