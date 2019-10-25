МОК подтвердил перенос марафона Олимпиады-2020 из Токио в Саппоро

Марафонский забег и дисциплины в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 пройдут не в Токио, а в Саппоро, сообщает Inside the Games со ссылкой на председателя координационной комиссии МОК по Токио-2020 Джона Коутса. Сегодня он встретился с мэром Токио Юрико Койке.

Отмечается, что несмотря на недовольство представителей Токио, решение окончательное и пересмотру не подлежит.

Перенос марафона и состязаний ходоков вызван погодными условиями: в Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в столице Японии.