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Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту

15:55
Ярослава Магучих (справа) и Мария Ласицкене. Фото Reuters
Ярослава Магучих (справа) и Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем сайте опубликовала новый рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.

На первой строчке расположилась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая на прошедших Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу. Второй в рейтинге идет россиянка Мария Ласицкене, выигравшая золото на Играх-2020.

Тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт, которая заняла второе место на Олимпиаде.

Мировой рейтинг

Прыжки в высоту

Женщины

Ярослава Магучих (Украина) — 1401

Мария Ласицкене (Россия) — 1365

Никола Макдермотт (Австралия) — 1355

Ирина Геращенко (Украина) — 1324

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1316

Вашти Каннингем (США) — 1312

Юлия Левченко (Украина) — 1293

Камила Лицвинко (Польша) — 1286

Мария Вукович (Черногория) — 1268

Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1267

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