Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем сайте опубликовала новый рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.
На первой строчке расположилась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая на прошедших Олимпийских играх в Токио завоевала бронзу. Второй в рейтинге идет россиянка Мария Ласицкене, выигравшая золото на Играх-2020.
Тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт, которая заняла второе место на Олимпиаде.
Мировой рейтинг
Прыжки в высоту
Женщины
Ярослава Магучих (Украина) — 1401
Мария Ласицкене (Россия) — 1365
Никола Макдермотт (Австралия) — 1355
Ирина Геращенко (Украина) — 1324
Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1316
Вашти Каннингем (США) — 1312
Юлия Левченко (Украина) — 1293
Камила Лицвинко (Польша) — 1286
Мария Вукович (Черногория) — 1268
Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1267
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю