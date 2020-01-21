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Допинг

Мо Фара согласен на перепроверку предыдущих допинг-проб

18:50
Мо Фара. Фото Twitter Мо Фара
Мо Фара. Фото Twitter Мо Фара
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Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара высказался по поводу недавнего скандала вокруг его допинг-проб.

Мо&nbsp;Фара.Британцы не отдают пробы Мо Фара. Имеют право?

Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не намерено передавать в ВАДА пробы Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара. Последний был отстранен на четыре года по обвинению в контрабанде тестостерона. В UKAD объяснили, что перепроверка проб может их повредить, что сделает невозможным выявление допинга в будущем, когда появятся новые методы обнаружения.

Мо&nbsp;Фара.Британцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. «А что, так можно было?»

«Я увидел, что мое имя упоминается в связи с UKAD и ВАДА по поводу перепроверки образцов. Хочу прояснить ситуацию: со мной не консультировались на эту тему. Как я говорил уже много раз, меня устраивает, что любой антидопинговый орган может в любой момент перепроверить любой из моих предыдущих образцов», — написал Фара в Twitter.

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