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Сегодня, 13:38

Мо Фара финишировал на четвертом месте в своем последнем забеге

Руслан Минаев
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Прославленный легкоатлет Мо Фара провел последний забег в карьере.

40-летний британец финишировал на четвертом месте в Лондонском полумарафоне The Big Half со временем 1 час 2 минуты 40 секунд. Он трижды становился победителем этого забега.

Ранее легкоатлет объявил, что этот год станет последним в его профессиональной карьере.

Мо Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом — дважды Лондона-2012 и дважды Рио-2016. На его счету также шесть золотых медалей чемпионатов мира — два золота в Москве-2013, два золота в Пекине-2015 и одна золота медаль Лондона-2017.

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