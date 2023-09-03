Мо Фара финишировал на четвертом месте в своем последнем забеге

Прославленный легкоатлет Мо Фара провел последний забег в карьере.

40-летний британец финишировал на четвертом месте в Лондонском полумарафоне The Big Half со временем 1 час 2 минуты 40 секунд. Он трижды становился победителем этого забега.

Ранее легкоатлет объявил, что этот год станет последним в его профессиональной карьере.

Мо Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом — дважды Лондона-2012 и дважды Рио-2016. На его счету также шесть золотых медалей чемпионатов мира — два золота в Москве-2013, два золота в Пекине-2015 и одна золота медаль Лондона-2017.