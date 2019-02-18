Мизинов - чемпион России в беге на 20 км, Чепарев - на 35 км

Василий Мизинов занял первое место в ходьбе на 20 километров на командном чемпионате России в Сочи. Его результат - 1:18.32. Вторым стал чемпион мира-2017 Сергей Широбоков (отставание - 10 секунд), третьим - Алексей Кудашкин (2.14).

На 35-километровой дистанции первенствовал Дементий Чепарев (2:31.03), вторым стал Сергей Раков (4.56), третьим - Николай Сергеев (5.49).

У женщин победила Клавдия Афанасьева (2:38.24), вторая - Маргарита Никифорова (5.36), третья - Александра Бушкова (7.37).