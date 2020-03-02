Минспорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта РФ приняло решение восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Соответствующий приказ подписал министр спорта Олег Матыцин.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

28 февраля президентом ВФЛА на безальтернативной основе был избран Евгений Юрченко. Кроме того, был сформирован новый состав президиума.

«Главными задачами ВФЛА на ближайшее время являются выстраивание конструктивного диалога с руководством международной федерации и скорейший допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.

ВФЛА была временно лишена аккредитации в конце января. Отмечалось, что «данное решение было принято в связи с невыполнением обязанностей по предотвращению допинга в спорте и, в частности, систематическим нарушением спортсменами антидопинговых правил».

Предыдущий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин покинул свой пост после решения ВАДА о его временном отстранении в связи с делом Данила Лысенко. Ряд чиновников обвиняются в причастности к нарушению антидопинговых правил.