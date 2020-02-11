Минспорта РФ направило в World Athletics ответ по делу Лысенко

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство направило ответ по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), информирует ТАСС.

Минспорта РФ приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации.