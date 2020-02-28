Минспорта рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА 2 марта

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал избрание Евгения Юрченко на пост главы ВФЛА. Юрченко был единственным кандидатом на сегодняшней отчетно-выборной конференции.

— Главная задача на тот период, на который выбран Евгений Юрченко (до очередной выборной конференции, которая должна пройти после окончания Олимпийских игр в Токио), — это антикризисное управление, — утверждает Матыцин. — Задача непростая, но, я надеюсь, она будет решена. ВФЛА должна быть восстановлена в качестве полноценного члена международной федерации, должны быть обеспечены права спортсменов по участию в международных стартах.

Также мы ждем консолидации всех сил: спортсменов, тренеров, регионов для построения эффективной модели управления федерацией.

Мы открыты к сотрудничеству. За прошедший месяц я несколько раз посещал соревнования по легкой атлетике, общался со спортсменами, с тренерами, с общественностью. Моя задача и задача Министерства — оказывать поддержку по различным видам деятельности. Мы, безусловно, будем продолжать это делать. 2 марта Министерство спорта проведет заседание комиссии, на которой рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА. Надеюсь, ее полномочия в России будут полностью восстановлены.

31 января Минспорт отозвал государственную аккредитацию ВФЛА сроком до 1 марта.