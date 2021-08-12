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Минспорт отреагировал на ситуацию с невыдачей Ласицкене и Сидоровой виз США

19:40
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В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали отказ в выдаче олимпийской чемпионке Токио Марии Ласицкене и серебряному призеру Игр Анжелике Сидоровой виз в США на этап «Бриллиантовой лиги».

«К сожалению, ни Всероссийская федерация легкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене  ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД России прорабатывают варианты получения визы для спортсменки. Аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учетом ограниченного срока, оставшегося до этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — говорится в сообщении Минспорта РФ.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ и МИД РФ будут делать все возможное, чтобы российские спортсмены не имели проблем с получением американских виз.

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Александр Кравченко все материалы автора

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