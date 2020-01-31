Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА

Решение по приостановлению действия государственной аккредитации послужит сигналом для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития, сообщается на сайте министерства спорта РФ.

Министерство спорта РФ в пятницу приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года.

Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта РФ в четверг рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА. Кроме того, организации выразили намерение обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить рассмотрение вопроса о применении санкций к ВФЛА.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) 21 ноября прошлого года выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку.

После совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Впоследствии было объявлено, что внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Москве 28 февраля. В четверг ВФЛА сообщила, что получила предложения от региональных спортивных федераций по семи кандидатам на пост президента организации, 49 кандидатам в состав президиума (из них 4 — кандидаты на пост президента) и четырем кандидатам в состав контрольно-ревизионной комиссии.