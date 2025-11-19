Легкая атлетика
Сегодня, 13:06

Дегтярев согласовал назначение Абрамовой на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Руслан Минаев
Светлана Абрамова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал назначение Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике.

«Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.

Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

Ранее 55-летняя Абрамова занимала пост старшего тренера национальной команды. Она является трехкратной чемпионкой России в прыжках с шестом на стадионе и четырехкратной — в помещении. На ее счету также серебро Игр доброй воли-1994.

