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МИД РФ: «В США не ответили на наши запросы по поводу визы для Ласицкене»

20:20
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Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России рассказал о поддержке, которое оказывало ведомство олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

«Мы пытались помочь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене попасть на этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине в этом году. В этой связи в августе этого года в контактах с посольством США в Москве неоднократно ставили вопрос о необходимости выдачи виз ей и другим российским спортсменам. Однако на все наши соответствующие запросы по этому поводу ответа от американцев мы не получили», — цитирует «Газета.Ru» сообщение МИД.

Ранее Ласицкене была вынуждена пропустить этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за невыдачи визы.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/17/n_16550150.shtml

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Александр Кравченко все материалы автора

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