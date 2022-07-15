МОК спустя 110 лет вернул звание олимпийского чемпиона американцу Джими Торпу

Международный олимпийский комитет (МОК) вернул звание двукратного олимпийского чемпиона игр-1912 американцу Джими Торпу, сообщает AP.

Торп выиграл две золотые медали в пятиборье и десятиборье на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году.

Спустя год выяснилось, что спортсмен получал деньги за участие в играх по бейсболу, что по правилам комитета противоречило любительским правилам Олимпийских игр.

По результатам опроса в 1950 году, Торп был признан лучшим спортсменом полувека по версии Associated Press.