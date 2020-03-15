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Международная федерация пятиборья перенесла два этапа Кубка мира из-за коронавируса

14:21
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Два этапа Кубка мира по современному пятиборью перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.

Этапы должны были пройти в Болгарии 25-29 марта и 2-5 апреля. Решение о переносе было принято по итогам телефонной конференции исполкома Международного союза современного пятиборья.

В ближайшее время организация примет решение о судьбе последующих международных соревнований, в том числе четвертого этапа и финала Кубка мира.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Дополнительная информация:

https://pentathlon-russia.ru/news/3513.htm

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