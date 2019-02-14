Меньков завоевал золото в прыжках в длину на чемпионате России

Чемпион мира-2013 Александр Меньков стал победителем чемпионата России в помещении в соревнованиях по прыжкам в длину. Результат 28-летнего спортсмена составил 8,22 метра. Второе место занял Анатолий Ряполов (7,90), третье - Артем Примак (7,76).

В соревнованиях по прыжкам в высоту победу одержал Михаил Акименко (2,30 метра). Второе место занял Илья Иванюк, третье - Даниил Цыплаков. Оба спортсмена покорили планку на высоте 2,26 метра, но Иванюк затратил меньшее число попыток.

В прыжках с шестом золото завоевал Евгений Лукьяненко (5,50), серебро - Георгий Горохов, покоривший ту же высоту, но затратив больше попыток. Бронзовым призером стал Денис Акиньшин (5,45).

В толкании ядра первым стал Максим Афонин с результатом 20,70 метра. Второе место занял Константин Лядусов (19,88), третье - Максим Сидоров (19,66).

Чемпионат России завершится 15 февраля.

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