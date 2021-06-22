Менеджер Шубенкова оценил его шансы на участие в Олимпиаде после полного оправдания

Менеджер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенков Павел Воронков прокомментировал решение Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) полностью оправдать российского спортсмена.

После расследования AIU признал, что положительный тест был получен в результате непреднамеренного приема остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.

«Сергей — полностью оправдан, мы в этом не сомневались. Получит ли он нейтральный статус для участия в Олимпийских играх? Это совершенно другой вопрос. Если сейчас все вместе не включимся в этом дело, то в World Athletics никто суетится не будет. Я уже написал письмо, хочу, чтобы написала и наша федерация. Не знаю, как быстро они будут реагировать. Дальше сложно контролировать процесс. Понятно, что он получит нейтральный статус. Вопрос — когда. Успеет ли он в итоге быть заявлен в команду на Игры в Токио. Это технический вопрос, но есть критерии отбора. Спортсмен должен иметь нейтральный статус», — подчеркнул «СЭ» Воронков.

Сергей Шубенков выполнил олимпийский норматив в 2019 году. Для участия в Олимпиаде ему необходимо получить только нейтральный статус.