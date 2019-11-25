Медаль Джесси Оуэнса за победу на Олимпиаде-1936 выставлена на аукцион за 1,6 миллиона фунтов

Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского легкоатлета Джесси Оуэнса выставлена на аукцион в США. Лот оценивается в 1,6 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mirror.

На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал наиболее самым титулованным спортсменом и завоевал четыре награды высшей пробы — в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывался. Торги состоятся в декабре в штате Нью-Джерси.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 миллиона долларов — рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.