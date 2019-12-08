Медаль Джесси Оуэнса за победу на Олимпиаде-1936 была продана за 615 тысяч долларов

Одна из золотых медалей Олимпийских игр 1936 года в Берлине американского легкоатлета Джесси Оуэнса была выставлена на аукцион. Она была продана за 615 тысяч долларов, сообщает Inside the Games.

На Олимпиаде 1936 года темнокожий Оуэнс стал наиболее самым титулованным спортсменом и завоевал четыре награды высшей пробы— в беге на 100 и 200 м, эстафете 4х100 м и в прыжках в длину. Какая именно медаль продается, не уточняется, поскольку дисциплина на награде не указывался.

В 2013 году американский миллиардер Рон Беркл приобрел золотую медаль Оуэнса за 1,46 миллиона долларов — рекордную сумму, когда-либо выплаченную за олимпийские трофеи.