Матыцин заявил, что в Минспорте видят позитивные перспективы в вопросе восстановления статуса ВФЛА в World Athletics

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отмечает прогресс в деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению в организации.

«Представители рабочей группы World Athletics отмечают прогресс в деятельности ВФЛА по восстановлению в организации. За это время при поддержке Минспорта была выстроена эффективная система работы федерации, и сейчас она оценена со стороны World Athletics. На постоянной основе совершенствуется антидопинговая деятельность, во главу угла ставится культура чистого спорта, которая поддерживается спортсменами, тренерами, специалистами, руководством федерации. Мы видим позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА и рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог по рассмотрению итогов реализации дорожной карты», — сказал Матыцин ТАСС.

30 ноября глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коэ сообщил, что совет организации не восстановил членство ВФЛА, однако рабочая группа рекомендует восстановить статус национальной федерации в марте 2023 года.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.