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Допинг

Матыцин назвал основные задачи Министерства спорта в 2022 году

12:00
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Министр спорта России Олег Матыцин на заседании коллегии ведомства рассказал о главной задаче на 2022 год.

«Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах. Это остается одним из наших приоритетов, а также юридическая поддержка наших спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

В начале июня РУСАДА получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13254973

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Екатерина Савостина все материалы автора
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