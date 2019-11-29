Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова покинула пост председателя Федерации легкой атлетики Москвы. Она занимала этот пост с декабря 2011 года.

— Сегодня проходит отчетная конференция Федерации легкой атлетики Москвы, — приводит ТАСС слова одного из делегатов отчетной конференции организации. — Делегаты конференции признали неудовлетворительной работу президиума в текущем году. Руководитель федерации Светлана Мастеркова подала в отставку. Выборы состоятся в самое ближайшее время.

На Играх 1996 года в Атланте Мастеркова завоевала золото на дистанциях 800 метров и 1500 метров. На счету россиянки также победы на чемпионате Европы и мира в 1998 и 1999 годах соответственно. Кроме того, Мастеркова является рекордсменкой мира в беге на одну милю и на 1000 метров.